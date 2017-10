7 botsingen, 30 voertuigen: E40 richting Brussel volledig afgesloten SPS/WSG

09u28

Bron: eigen berichtgeving, belga 93 Wouter Spillebeen De E40 richting Brussel is volledig afgesloten door verschillende ongevallen tussen Nevele en Drongen, waarbij dertig voertuigen betrokken waren. Dat melden het Vlaams Verkeerscentrum en de wegpolitie. Het verkeer moet de snelweg verlaten in Nevele. Bij de ongevallen zijn twee inzittenden gewond geraakt, maar ze verkeren niet in levensgevaar.

Over een afstand van één kilometer hebben op zeven locaties botsingen plaatsgevonden, aldus Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum.



Het Verkeerscentrum raadt aan de E40 te vermijden, wie van de kust naar Brussel moet, kan via Kortrijk rijden. Het verkeer op de E40 moet de snelweg verlaten in Nevele en daar de route met de letter J volgen.



De wegpolitie meldt dat er in totaal 30 voertuigen betrokken waren bij botsingen op zeven verschillende locaties. "Het gaat niet om één grote kettingsbotsing. De eerste meldingen gebeurden rond 8.50 uur", zegt een woordvoerster van de federale politie. "We vermoeden dat de zware regenval en laaghangende zon aan de basis liggen van de ongevallen. Er zijn momenteel twee gekwetsten maar die verkeren niet in levensgevaar.



De MUG-helikopter werd wel ingezet omwille van de omvang van de ongevallen."



De wachttijd richting Brussel liep rond 10 uur op tot anderhalf uur. In de andere richting staat er een kijkfile.

Mijd #E40 richting Brussel!!Tussen Nevele en Drongen zijn 6tal botsingen gebeurd. Snelweg DICHT in Nevele pic.twitter.com/iEm1YZhSgX Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

E40: Door een reeks ongevallen tussen Nevele en Drongen is de snelweg DICHT¿Brussel. +1u file. Mijd de omgeving en rij om! pic.twitter.com/2Lch74MZt1 Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

