7.600 bestuurders met rijverbod uit verkeer gehaald dankzij Mercurius-databank

27 augustus 2020

13u40

Sinds midden juni zijn er al 7.607 bestuurders die rondreden zonder rijbewijs of met een rijverbod uit het verkeer gehaald. De Mercurius-databank, die rijbewijzen aan veroordelingen koppelt, is sinds midden juni operationeel en maakt het voor politieagenten op het terrein mogelijk om snel rijverboden op te snorren via een computer in de combi. Justitieminister Koen Geens (CD&V) kwam het nieuwe hulpmiddel van de federale politie bekijken tijdens een controleactie in Haasrode (Oud-Heverlee).

De databank met de gegevens over de rijverboden bestaat al jaren, maar pas recent kunnen politieagenten die op het terrein checken. Minister van Justitie Koen Geens is tevreden: “De databank laat toe om op basis van naam en geboortedatum van de bestuurder die gecontroleerd wordt na te gaan of hij een geldig rijbewijs heeft, of zijn rijbewijs ingetrokken is, of die persoon geseind is in het Schengen- en het Interpolsysteem. Nu kan dat in één oogopslag. Vroeger moest er naar Brussel getelefoneerd worden, wat alleen tijdens de kantooruren kon en niet tijdens het weekend. Dat is een enorme vooruitgang nu, we zijn er heel blij mee.”

Dagelijks 700 namen

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voor het operationeel was, maar sinds deze zomer werkt het en het resultaat mag er zijn. Dagelijks worden er bijna 700 namen ingevoerd in het systeem. Daarvan blijkt 16,5 procent van de bestuurders gekend voor een zogenoemd 'verval van het recht tot sturen'.



De auto wordt dan onmiddellijk getakeld of krijgt een wielklem. Die 16,5 procent lijkt een hoog cijfer, maar je moet het nuanceren. Soms gaat het om willekeurige controles, maar heel vaak wordt een naam pas in het systeem ingevoerd als er brokken gemaakt zijn of als de bestuurder verdacht rijgedrag vertoonde. Minister Geens legt uit: "Niet elke persoon die gecontroleerd wordt, wordt in het systeem gecheckt. Dit gebeurt enkel wanneer de politie denkt dat er iets eigenaardigs aan de hand is.”