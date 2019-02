7.500 klimaatbrossers voor Greta Thunberg in Brussel: “We blijven staken tot er iets gedaan wordt” HA LH DVD

21 februari 2019

13u59

Bron: Belga, eigen berichtgeving 26 De zevende mars van Youth for Climate bracht deze namiddag 7.500 scholieren en studenten op de been in Brussel. De mars voor een betere toekomst kende een woelige start door de massale aandacht voor de aanwezigheid van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. “We zullen een pain in the ass van politici zijn. We blijven staken tot er iets gedaan wordt”, zei ze in haar speech. Bezielster Anuna De Wever maakte duidelijk dat de honger van Youth for Climate nog niet gestild is. Eerder op de dag wees Thunberg de Europese politici op hun verantwoordelijkheid.

De aanwezigheid van Thunberg maakte de altijd enthousiaste klimaatjongeren voor de start van de klimaatmars zo waar nog enthousiaster. Het meisje werd als een heldin onthaald en kreeg zelfs politiebescherming door de overweldigende media-aandacht, maar Thunberg bleef daar ijzig kalm onder. Voor mede-activiste Kyra Gantois werd het even te veel en vloeiden er tranen. Langs de kant stonden rijen mensen om een glimp op te vangen van Thunberg. Haar naam werd gescandeerd en jongeren riepen “Greta we love you” wanneer ze hun inspiratiebron voor het eerst in levende lijve zagen.

Moeizame start

De mars van Youth for Climate kende door de aandacht voor Thunberg een moeizame start en eindigde aan Brussel-Zuid. Daar spraken Thunberg en haar Belgische collega Anuna De Wever de menigte toe. “We zullen een pain in the ass zijn. We blijven staken tot er iets gedaan wordt”, zei Thunberg. Volgens haar zijn de klimaatspijbelaars “de wereld niet enkel aan het veranderen, maar ook aan het redden. Je bent nooit te jong om het verschil te maken”, aldus de 16-jarige Zweedse.

“Dit was al de zevende keer dat we betogen, maar er zijn nog steeds geen concrete acties. Onze toekomst is nog niet verzekerd en dus stoppen wij niet”, verklaarde Anuna De Wever strijdlustig.

“Wij verdelen niet, maar verenigen en dat hebben we nodig in deze tijden. Enkel samen kunnen we dit overwinnen. De toekomst voor ons is niet de toekomst die we willen en dus veranderen we die nu en hier. Toon ons het verdomde plan. Wij zijn dapper genoeg om het probleem onder ogen te zien, dus doen jullie dat best ook”, richtte De Wever zich tot de politici.

Er namen 7.500 manifestanten deel aan de zevende klimaatbetoging. Vorige week waren er nog ongeveer 11.000 deelnemers. De mars was vandaag wel internationaler met vertegenwoordigers uit onder meer Nederland en Duitsland.

Aangemoedigd door omstaanders

In de straten werden de jongeren aangemoedigd door omstaanders en mensen die hen vanuit kantoorgebouwen toejuichten.

Een opvallende deelnemer was Aäron Fabrice. De 21-jarige uit Oostduinkerke had zich volledig gehuld in ballonnen die hij zelf op het strand had opgeraapt. “Ik ruim al acht jaar de plastic soep op aan de kust”, zei hij. “We moeten stoppen met het oplaten van ballonnen en het gebruiken van helium. Ze worden allemaal de lucht in gestuurd en waar komt het dan terecht? In de zee, in beken of op het land.”

De jongeren riepen slogans als “On est plus chaud que le climat”, “What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!” en “Luister naar ons signaal: België koolstofneutraal”.

We vonden het keigoed dat Greta er is. Zij is ons rolmodel Nona (17), Jules (16) en Astrid (15)

“Ik doe voor de tweede keer mee”, aldus Nona Franx (17). De 16-jarige Jules Tobback deed al voor de vijfde keer mee. “Ik wil dat ze met iets concreet komen. Ze moeten luisteren. Het heeft toch meer invloed. Ik probeer iedereen te laten meedoen. We zitten op school in Lennik, maar die wil niet dat we protesteren.”

De jongeren doen ook al iets voor het klimaat, zeggen ze. “We gaan met de fiets naar school, gebruiken drinkbussen en proberen ook dingen te doen op school voor het milieu. We willen zonnepanelen, kippen en een composthoop”, klonk het. De 15-jarige Astrid Dewever is al vegetariër, Jules legde uit dat hij weinig vlees eet. “We gebruiken ook altijd het openbaar en proberen geen elektriciteit te verspillen. We vonden het keigoed dat Greta er is. Zij is ons rolmodel.”

Ik wil dat de regering iets doet. Ze moeten alles inzetten om het klimaat te redden Claudia (17)

“Ik wil dat de regering iets doet”, zei de 17-jarige Claudia, die al voor de vijfde keer kwam protesteren. “Ze moeten alles inzetten om het klimaat te redden. We zijn met zo veel mensen, dus ze kunnen ons niet negeren. Ik ben zelf al lang veganist en wil ook andere mensen aansporen om dat te worden.”

“De politici moeten inzien dat het klimaat voorrang moet krijgen. De gewone mens kan kleine dingen doen, maar het is aan de regering om echt iets te veranderen. Zij moeten ons dwingen om aan het klimaat te denken. De meeste mensen hebben nog geen goed beeld van de situatie. Politici moeten ze doen inzien dat er iets moet gebeuren", aldus de 15-jarige Eva de Waleffe.

Ook de studenten waren weer aanwezig. De 18-jarige Roel Van Lerberghe deed voor de eerste keer mee. “Het is fijn dat we niet alleen zijn in de strijd tegen de vervuiling en dat hier zo veel mensen rondlopen.” Gerben Marchand (19): “Als we met genoeg zijn, dan kunnen we een teken dat er iets moet gebeuren.”

3.000 deelnemers in Gent

Zowat 3.000 jongeren namen vanochtend deel aan een eerste klimaatmars door Gent. In Gent zal de achtste mars van Youth for Climate volgende donderdag 28 februari plaatsvinden. Dat werd aangekondigd na de mars in Brussel. Komende zondag, 24 februari, is er ook al een grote optocht, ‘Rise for Climate’, in de Arteveldestad. Die wordt gedragen door een reeks middenveldorganisaties.

Zo’n 4.100 betogers hebben volgens de politie aan de klimaatmars in Genk deelgenomen. Onder de betogers bevonden zich voornamelijk leerlingen van het Lyceum en het Atlas College in Genk.

Steun van klimaatwetenschapper van Ypersele

Ook Jean-Pascal van Ypersele, voormalig vicevoorzitter van het IPCC, steunde de klimaatspijbelende jongeren. “De jongeren en het IPCC zijn samen sterker. Greta (Thunberg), Adélaïde (Charlier, de oprichtster van de beweging van klimaatspijbelaars aan Franstalige kant) en Anuna (De Wever) zijn erin geslaagd de volwassenen voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen door hen te vragen wat ze gaan doen met hun toekomst. Het is moeilijker om te ontlopen dan de rapporten van het IPCC”, aldus van Ypersele.

Volgens onze landgenoot is het “te laat om terug te komen op de fouten uit het verleden maar niet om de negatieve gevolgen ervan te beperken.”

Het protest van de Belgische klimaatspijbelaars is deze week Europees getint, want er zijn ook delegaties uit Nederland en Duitsland die Youth for Climate komen steunen om samen een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen in Europa. En ook de Grootouders voor het Klimaat zijn opnieuw op het appel.

Voor Greta Thunberg, Anuna De Wever en Kyra Gantois begon de dag in het Europees Economisch en Sociaal Comité, waar Thunberg in een speech de politici op hun verantwoordelijkheid wees.