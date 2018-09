7.500 euro voor wie woning sloopt en heropbouwt DDW

25 september 2018

04u52 0 W ie buiten de stad een krot sloopt en dat vervangt door een energie-efficiënte woning, kan daar een premie van 7.500 euro voor krijgen van de Vlaamse overheid. Dat hebben minister-president Bourgeois (N-VA) en energieminister Tommelein (Open Vld) gisteren aangekondigd.

In 13 Vlaamse steden is vandaag slechts 6 in plaats van 21 procent btw verschuldigd voor wie een woning afbreekt en opnieuw opbouwt. Bart Tommelein vroeg de federale regering herhaaldelijk om die stimulans door te trekken naar de rest van Vlaanderen, maar dat stuit op de Europese regels.

Daarom voert hij nu een eigen tegemoetkoming in voor wie niet van de maatregel kan genieten. Particulieren kunnen eenmalig aanspraak maken op 7.500 euro voor vergunningen aangevraagd tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019. De maatregel kost 15 miljoen euro.