7.000 kilo cocaïne ontdekt tussen bananen in Antwerpse haven

09u53

Bron: ANP

BELGA

In de haven van Antwerpen is een partij van bijna 7.000 kilo cocaïne onderschept, die vermoedelijk Nederland als bestemming had. De cocaïne zat in een container met een lading bananen.