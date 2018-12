68-jarige vrouw al anderhalve maand in coma na vluchtmisdrijf: kent u de bestuurder van deze wagen? sam

07 december 2018

12u07 0 De politie verspreidt een opsporingsbericht voor de bestuurder van een wagen die in oktober een vrouw aanreed in de Luikse wijk Outremeuse. Het 68-jarige slachtoffer raakte zwaargewond en ligt nog altijd in coma.

De aanrijding vond plaats op dinsdag 23 oktober rond 18.55 uur in de rue Louis Jamme, waarna de bestuurder vluchtte. De wagen is een lichtgrijze Opel Combo, gebouwd tussen 2004 et 2011. Het voertuig is vermoedelijk beschadigd aan de voorruit en de wagen mist rechts vooraan een wieldeksel.

De onderzoekers vragen alle personen of garagisten die meer informatie hebben over deze wagen om contact op te nemen met de politie. De speurders roepen ook de bestuurder zelf op zich te melden, net als getuigen van het vluchtmisdrijf. “Alle informatie is welkom bij de onderzoekers”, luidt het.

De politie is te bereiken via het gratis nummer 0800 30 300 of via het mailadres opsporingen@police.belgium.eu.