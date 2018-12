67 olympische zwembaden aan drinkwater lekken elke dag weg in Vlaanderen IB

28 december 2018

04u37

Bron: Belga 0 Zo'n 23,5 miljoen euro per jaar of 64.000 euro per dag. Dat is de kostprijs van de miljoenen liters drinkwater die in Vlaanderen verloren gaan door lekken. Voor het eerst heeft de WaterRegulator op vraag van Vlaams milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) die kostprijs berekend. De resultaten staan vandaag in Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen.

Alle Vlaamse watermaatschappijen samen leverden vorig jaar zo'n 419,8 miljoen kubieke meter drinkwater aan het net. Naar schatting 61,4 miljoen kubieke meter daarvan ging verloren door lekken.

Per dag gaat het om 168 miljoen liter, of de inhoud van 67 olympische zwembaden, staat in de kranten. Het gaat enkel om waterverlies door lekken, in zowel de toevoer- en distributieleidingen, in de waterreservoirs of in de aftakking tot aan de watermeter. Het gaat dus niet om water dat verloren gaat door bijvoorbeeld bluswerken of bij het spoelen van de leidingen.

Actieplan

Het waterverlies is al jaren relatief stabiel. Bovendien doen de Vlaamse watermaatschappijen het in vergelijking met het buitenland niet eens zo slecht. Elke maatschappij heeft intussen ook een actieplan opgesteld om waterverlies te vermijden. Maar sommige parlementsleden zoals Rob Beenders van sp.a en Johan Danen van Groen willen inzetten op nog minder waterverlies.