66-jarige fietsster sterft op gevaarlijk kruispunt in Kuurne: aanpassingswerken komen veel te laat, vindt burgemeester

Alexander Haezebrouck

18 juli 2018

In Kuurne is vanmorgen rond 10.15 uur een dodelijk ongeval gebeurd op het kruispunt van de Ringlaan met de Brugsesteenweg. Een 66-jarige fietsster die in de richting van Kortrijk de Ringlaan wou oversteken werd gegrepen door een vrachtwagen. Het is niet het eerste ongeval op het gevaarlijke kruispunt.