650 betogers op Antwerpse manifestatie tegen Turkse inval in Syrië

03 februari 2018

Belga

In Antwerpen hebben zaterdag zowat 650 betogers verzamelen geblazen op het Sint-Jansplein om er te protesteren tegen de Turkse militaire operatie in Afrin, een regio in het noorden van Syrië waar veel Koerden wonen. Dat zegt de Antwerpse lokale politie.