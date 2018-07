65-plus? Psycholoog niet terugbetaald ADN

17 juli 2018

08u37

Bron: Belga 0 De terugbetaling van sessies bij de psycholoog, die vanaf eind dit jaar mogelijk wordt, zal niet gelden voor 65-plussers. Dat berichten de Mediahuis-kranten. "Deze terugbetaling geldt enkel voor patiënten tot en met 64 jaar", zegt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. "Iedereen die ouder is, valt uit de boot. Terwijl de nood bij ouderen net heel hoog is."

Vanaf eind dit jaar betaalt het Riziv een aantal sessies bij de psycholoog terug: maximaal twee keer vier sessies worden terugbetaald, waarbij patiënten zelf maximaal nog 11 euro per sessie moeten betalen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft sinds de aankondiging van de maatregel echter al veel kritiek gekregen. Onder meer omdat die enkel geldt voor de behandeling van depressie, angst en alcoholverslaving, en omdat de patiënten eerst nog via de huisarts moeten passeren.

Het kabinet-De Block bevestigt dat de terugbetaling niet voor iedereen geldt. "De minister heeft gekeken hoe ze het bescheiden budget op de best mogelijke manier kon inzetten", zegt woordvoerder Tijs Ruysschaert. "Door de doelgroep te beperken, kunnen we nu toch al het verschil maken voor een specifieke groep mensen. Hopelijk kunnen we in de toekomst extra middelen vrijmaken om die doelgroep uit te breiden, ook naar ouderen."

Volgens Vandenweghe is dit een nieuwe stap in de discriminatie van ouderen op het vlak van geestelijke gezondheidszorg. "De hele psychische sector is ingedeeld in twee groepen: de jongeren en de volwassenen tot 65 jaar. De ouderen zijn geen aparte categorie, en vallen daardoor telkens uit de boot. Terwijl de nood aan geestelijke ondersteuning bij die groep net heel groot is."