65 dagen lang ontkende Roger de moord op zijn vrouw Blanche (82). Dit is het moment waarop hij brak ADN

03 april 2019

18u20 0 In het programma ‘Wetsdokters’ wordt vanavond ingezoomd op een bizarre moordzaak in de Brusselse rand. De 82-jarige Blanche wordt dood aangetroffen naast een sofa in haar flat, haar man Roger lag bloedend in de badkamer. 65 dagen lang beweert Roger dat een inbreker zijn vrouw doodsloeg. Maar zijn verhaal rammelt. Tijdens een emotioneel politieverhoor breekt de man totaal. Maar hij blijft ontkennen. Tot een broek bewijst dat zijn relaas niet klopt. En dan kan hij geen kant meer op.

In de eerste aflevering van de nieuwe reportagereeks van VTM Nieuws worden 5 Vlaamse wetsdokters gevolgd van de crime scene tot in de autopsiekamer. Dokter Evy De Boosere doet uit de doeken hoe een niet-alledaagse zaak in 2011 uiteindelijk kon opgelost worden.

Roofmoord

Ze moet die dag ter plaatse komen in een appartement op de achtste verdieping in de Brusselse rand. Een 82-jarige dame ligt dood naast haar sofa. Haar man was bloedend aangetroffen in de badkamer en werd al afgevoerd naar het ziekenhuis. Op de bruine badkamervloer ligt een groot bebloed mes.



De man vertelt aan de politie dat er die dag een politieagent aanbelde. Hij laat hem binnen, er volgen nog twee mannen - netjes gekleed in pak. Plots vraagt het trio naar de inhoud van de kluis. Ze schuwen het geweld niet. De aanvallers steken Roger in de badkamer met een mes in de armen en zijn hals, zijn vrouw Blanche wordt in de woonkamer op het hoofd geslagen met een Engelse sleutel. Een fatale slag.

Cluedo

Een bebloede Engelse sleutel in de woonkamer en een groot, bebloed mes in de badkamer. Dat doet nogal denken aan het spelletje ‘Cluedo’. En dus gaat wetsdokter De Boosere samen met het parket op zoek naar de waarheid in deze zogenaamde ‘Cluedo-moord’.

Bij de wetsdokter gaan al snel alarmbellen af. Zo ligt het appartement er opvallend ordelijk bij voor een roofmoord. En op het lichaam van het dodelijke slachtoffer vindt de wetsdokter nauwelijks sporen van verzet.

Bewijs dat er iets anders aan de hand is, vinden de speurders initieel niet. Tot het lab opvallende sporen vindt op een broek van Roger in de badkamer. Hersenweefsel van Blanche. Maar Roger zat in de badkamer toen zijn vrouw brutaal het hoofd werd ingeslagen?

Bekentenissen

Pas na 65 dagen gaat de man dan toch over tot bekentenissen. Hij is de moordenaar, de verwondingen aan zijn hals en armen had hij zelf toegebracht. Drie maanden voor z’n proces sterft Roger. Hij heeft nooit verteld waarom hij zijn vrouw vermoordde.

Wetsdokters, vandaag om 21.35u bij VTM.