64 procent slachtoffers aanslagen 22 maart wacht nog altijd op schadevergoeding: “Overheid heeft niets gedaan” LH

17 maart 2019

13u18

Bron: De Zondag 0 Drie jaar na de aanslagen van 22 maart in Zaventem en Brussel heeft nog maar 36 procent van alle slachtoffers een volledige schadevergoeding gekregen. Onder meer de terugbetaling van medische kosten loopt heel wat vertraging op. Veel slachtoffers voelen zich in de steek gelaten. “Ik geloofde hun beloftes, maar kwam bedrogen uit”, zegt slachtoffer en voormalig basketter Sebastien Bellin.

Sebastien Bellin, die zwaargewond aan de benen raakte bij de terreuraanslag in Brussels Airport, zegt in De Zondag diep ontgoocheld te zijn in de overheid. “Mijn geloof in ons systeem waaraan ik ook heb bijgedragen, was nochtans erg groot. Ik geloofde dat men mij zou helpen als het nodig was. Ik kwam bedrogen uit. De overheid zegt dat medische kosten meteen betaald zullen worden, maar dat is pertinent onwaar. Enkele ziekenhuisrekeningen zijn betaald, maar zelf heb ik al gigantische sommen moeten uitgeven.”

Philippe Vandenberghe van slachtofferorganisatie V-Europe treedt hem bij. “De Belgische overheid heeft niets voor de slachtoffers gedaan. Ook met de verzekeringsmaatschappijen zijn er niets anders dan problemen. Hun motto is: ontkennen, vertragen, verdedigen. Er is geen haast om tussen te komen, dossiers worden geweigerd en vertraging is meer regel dan uitzondering. Oneerlijke voorstellen aan slachtoffers met te lage bedragen zijn schering en inslag. Hét grote probleem is dat de economische belangen van slachtoffers en verzekeringen mijlenver uit elkaar liggen.”

Nationaal garantiefonds

Vandenberghe pleit voor een nationaal garantiefonds, beheerd door de overheid. De man hield meer dan drie weken een hongerstaking om de manier aan te klagen waarop zijn invaliditeitsgraad werd vastgesteld door twee artsen van bevoegde geneeskundige dienst.

François De Clippele van Assuralia, beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen, legt uit dat een slachtoffer zich zowel tot de arbeidsongevallenverzekering, als tot de verzekering van de luchthaven moet wenden. “Wanneer meerdere verzekeraars betrokken zijn, worden slachtoffers door elke verzekering apart uitgenodigd voor een medisch onderzoek. Dat is heel zwaar voor hen.”

Assuralia bevestigt dat slechts 36 procent van alle dossiers is afgesloten. “Verzekeraars kunnen een dossier pas afsluiten wanneer de situatie van het slachtoffer definitief stabiel is. Wanneer de toestand van slachtoffers nog evolueert, hebben zij uiteraard wel recht op voorschotten.”