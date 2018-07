63 schapen, 44 ezels, 15 geiten en dertigtal ganzen: zwaar verwaarloosde dieren in beslag genomen na maandenlange strijd Koen Baten

16 juli 2018

13u22 50 In Meldert aan de Nedermolenstraat heeft dierenwelzijn vanochtend de opdracht gegeven om meer dan honderd dieren in beslag te nemen. Vorige week brachten we in onze krant nog een artikel dat 24 ezels zwaar verwaarloosd werden en met verwondingen op de weilanden bleven staan.

Al maandenlang werd de situatie aangeklaagd en werd er tegen gevochten om de dieren in beslag te nemen. Rond 07.00 uur 's ochtends kwam dierenwelzijn ter plaatse en gaven ze drie uur later de opdracht om alle dieren in beslag te nemen. Aanhangwagens en medewerkers van de zorghoeve kwamen ter plaatse om de beesten op te halen.

De eigenaar heeft in totaal meer dan honderd dieren en die zullen allemaal opgehaald worden, wat waarschijnlijk nog een hele dag in beslag zal nemen. Het gaat om 63 schapen, 44 ezels, 15 geiten en een dertigtal ganzen. De eigenaar was ook aanwezig en wond zich behoorlijk op dat zijn dieren in beslag genomen werden. Voorlopig wil hij niet reageren. De gemoederen liepen soms hoog op waardoor ook de politie ter plaatse kwam om de rust te bewaren.