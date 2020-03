63 procent CD&V-leden houdt vast aan Vlaamse meerderheid, Coens eist dat N-VA mee aan tafel mag 41 procent verkiest oppositie boven Vivaldi TT ARA

09 maart 2020

12u15

Bron: Eigen berichtgeving, Radio 1, Belga, De Morgen 94 63 procent van de bevraagde CD&V-leden sluit zich aan bij de koers die de partij tot nu toe gevaren heeft en geeft aan dat het inderdaad “absoluut noodzakelijk” is dat de volgende federale regering een Vlaamse meerderheid heeft - en dat N-VA dus mee in de regering zit. Dat blijkt uit de peiling die de partij afgelopen weekend intern organiseerde. Partijvoorzitter Joachim Coens eist dat er terug met N-VA gepraat wordt.

CD&V-voorzitter Joachim Coens bevestigde de cijfers op een persconferentie. Zevenduizend leden vulden de online bevraging afgelopen weekend in. “De koers die wij gevaren hebben, wordt bevestigd door onze leden met een verhouding 63-37. Die koers wordt dus gesteund”, maakte hij zich sterk.

De exacte vraag luidde: “CD&V heeft altijd gepleit voor een federale regering met een meerderheid langs Vlaamse zijde. Wat vind je van deze koers?” 63 procent gaf aan dat die koers goed was, en dat een Vlaamse meerderheid “absoluut noodzakelijk” is. 37 procent gaf aan dat het belangrijker is dat er sowieso een federale regering komt, desnoods met een minderheid langs Vlaamse kant.

In de bevraging werden de leden ook gevraagd om te kiezen tussen 3 opties, als een Vlaamse meerderheid niet mogelijk blijkt. 41 procent van de deelnemers kiest dan nog liever voor oppositie. 37 procent kiest in dat geval wel voor de Vivaldi-coalitie, paars-groen aangevuld met CD&V. 12 procent wil dan liever nieuwe verkiezingen. Er was ook een vakje: ‘overige’, wat de ontbrekende 10 procent verklaart.

N-VA moet mee

Coens had dan ook een duidelijke boodschap voor de koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael (Open Vld) en Sabine Laruelle (MR), die deze namiddag naar de koning moeten: Vivaldi, ofwel een paars-groene regering met CD&V, is voor een meerderheid van de leden geen optie, en N-VA moet mee in bad.



“We hebben de opdracht om in het kader van de regeringsonderhandelingen rekening te houden met de inhoudelijke thema’s”, aldus Coens. “Dat zijn rechtvaardige fiscaliteit en koopkracht, maar ook nabije en betaalbare zorg. Dat alles met het streefdoel een Vlaamse meerderheid te ambiëren. Daarom gaan wij uiteraard altijd in op gesprekken en willen we meewerken aan een stabiele regering. Maar we zouden het onbegrijpelijk vinden dat niet elke democratische partij voluit de kans krijgt deel te nemen. Als ze ons mee willen hebben, moet elke democratische partij de kans krijgen om deel te nemen en moet ze uitgenodigd worden voor een gesprek.”



Coens bevestigde daarop nog eens dat zijn partij enkel aan nieuwe vergaderingen zal deelnemen als ook N-VA de kans krijgt om “volwaardig te participeren”.

Bevraging

Alle ogen in de Wetstraat waren deze voormiddag op CD&V gericht, waarbij het partijbureau zich boog over de vraag of de christendemocraten mee aan tafel van een Vivaldi-coalitie stappen. De partij lanceerde daarover afgelopen weekend een online bevraging onder zijn leden, net voor Dewael en Laruelle straks verslag uitbrengen bij de koning.



Vanmorgen bleek al bij het begin van het partijbureau dat de top van CD&V blijft hameren op een Vlaamse meerderheid, waar dus ook N-VA in zit. Voorzitter Coens zei op Radio 1 niet te begrijpen waarom de focus in de federale onderhandelingen zo fel op zijn partij ligt. Volgens hem is de federale stilstand vooral te wijten “aan de weigeringen bij partijen langs Franstalige kant zoals Ecolo”, die “zelfs niet aan tafel willen zitten als N-VA erbij is”.

“Bizar” dat Franstaligen niet met N-VA aan tafel willen

“Wat ik niet begrijp, is dat het zeer moeilijk blijkt om alle partijen rond de tafel te krijgen. En dat ligt vooral aan de weigeringen bij partijen langs Franstalige kant”, aldus Coens. Hij keek daarbij vooral naar de Franstalige groenen van Ecolo, “die zelfs niet met N-VA aan dezelfde tafel willen zitten”. De focus op CD&V om haar koers te wijzigen, is volgens Coens dan ook “sterk overdreven”.



“Men spreekt nu over urgentie. Die ligt volgens mij niet bij het coronavirus, maar bij de bevolking. Als dan in het kader van zelfs maar een informatieronde men niet aan tafel wil komen, en niemand dan druk zet op de Franstaligen, dan vind ik dat een beetje bizar.”

Peeters: “PS en Ecolo weigeren met N-VA te spreken. Daar moet iets aan gedaan worden”

Bij het begin van het partijbureau herhaalden verschillende leden het standpunt van hun voorzitter. De christendemocraten leggen de bal in het kamp van PS en Ecolo, ook wel de “vetopartijen” genoemd. Kamerlid Hendrik Bogaert verdedigde de piste-Geens, een staatshervorming voor meer confederalisme: “Het zou het beste zijn dat Vlaanderen en Wallonië een soort lidstaat van België worden.”

Ook oud-premier Mark Eyskens hamerde bij het binnengaan van het partijbureau op de noodzaak van een Vlaamse meerderheid in de volgende federale regering. Voormalig vicepremier Kris Peeters wees met een beschuldigende vinger naar PS en Ecolo. “Zij weigeren om met bepaalde partijen zoals N-VA te spreken. Daar moet eerst iets aan gedaan worden. Ik denk dat we best alle democratische partijen uitnodigen om een oplossing te vinden en dat de vetopartijen best eens goed nadenken.”

Ook oud-minister Joke Schauvliege zei geen enkele indicatie te hebben dat de leden nu plots zouden willen dat de partij van haar lijn zou afwijken. “Het is belangrijk dat we onze geloofwaardigheid kunnen behouden”, luidde het.

“Als het regent in België, is dat ook de fout van CD&V”, stelde Eric Van Rompuy. “Leg de zwartepiet bij PS, leg die bij N-VA, leg die bij Ecolo-Groen. “Wil de PS België in stand houden, dan zullen ze met N-VA moeten praten. En N-VA zal moeten tonen dat ze wil besturen. Er moet een serieuze regering komen en dan moet je geen interviews geven waarin je zegt premier te willen worden om het land te ontbinden.”

“Beleid voeren moet over de niveaus heen”

Eerder op de ochtend bracht Coens zijn boodschap ook al op de RTBF. Dat de regering-Michel geen meerderheid aan Franstalige kant had, heeft “een slecht gevoel bezorgd aan de Franstaligen”, zei hij daar. “Ik voel dat dat niet goed gelopen is voor hen. We moeten vermijden dat dat zich herhaalt”, klonk het.

Intussen blijft Coens pleiten voor een afspiegelingscoalitie, waarin de gewestelijke regeringen het voortouw nemen om samen een federale ploeg op poten te zetten. “Waarom wij een bepaalde koers varen, is omdat wij geloven in België, en de regering sterk moet zijn. Maar de uitdagingen zijn zo groot dat je een goed beleid moet kunnen voeren, over de verschillende niveaus heen: ook de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen zijn betrokken als het gaat om federaal beleid. Vandaag stellen we vast dat iedereen met elkaar moet overleggen. Die verstandhouding uit het oog verliezen, lijkt mij niet verstandig. Als je stabiliteit in dit land wil, moet er goed overlegd kunnen worden tussen de verschillende meerderheden in de verschillende regeringen.”

Gisteren brak N-VA-voorzitter Bart De Wever daar al een lans voor. “Wij zoeken uitwegen, het lijkt me belangrijk die te poneren en suggesties te doen. Maar het is aan de informateurs om te kijken welke stappen gezet kunnen worden en hoe ze rapporteren aan het staatshoofd”, dixit Coens nog bij de RTBF. “Ik heb daar alle vertrouwen in.”

