62-jarige man slachtoffer van gewelddadige home invasion in Zwijndrecht

ADN

14 januari 2019

12u31

Bron: Belga

Het Antwerpse parket is een onderzoek gestart naar een gewelddadige home invasion die in de nacht van zondag op maandag plaatsvond in het centrum van Zwijndrecht. Een 62-jarige man werd thuis in zijn slaap overmeesterd en geslagen door drie onbekende mannen.