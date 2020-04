62 bevestigde coronabesmettingen binnen Defensie JG

08 april 2020

12u41

Bron: Belga 0 Defensie telt 62 personeelsleden die met het coronavirus besmet zijn in zijn rangen. Twaalf onder hen zijn in het ziekenhuis opgenomen. Dat heeft minister van Defensie Philippe Goffin (MR) woensdag verklaard in de Kamer. Het enige bekende geval bij Defensie tot nu toe was opgetekend aan boord van het fregat Leopold I.

Voor het eerst kwam de minister met concrete cijfers over coronabesmettingen binnen Defensie. In de bevoegde Kamercommissie gaf Goffin nog mee dat 178 andere leden symptomen vertonen zonder te zijn getest. Nog 91 anderen zonder symptomen zitten in quarantaine.

Het enige bekende geval van Covid-19 bij Defensie was tot nu toe geregistreerd aan boord van het fregat Leopold I van de marine. Het schip voerde een escortemissie uit van het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle. De Leopold I moest toen vroegtijdig naar Zeebrugge terugkeren. De rest van de bemanning werd thuis veertien dagen onder quarantaine geplaatst.

De minister verzekerde woensdag dat Defensie de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid opvolgt. Alle niet-essentiële activiteiten werden opgeschort, terwijl de deelname aan operaties in België en het buitenland voortgaat.

Steun bieden

Goffin gaf nog een overzicht van de manier waarop het leger steun biedt in de aanpak van de coronacrisis. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek, en ook met het vervoer van patiënten en de stockage van medisch materiaal in Peutie. Defensie heeft ook geholpen bij de repatriëring van Belgen uit het buitenland. Binnenkort staan nog vluchten gepland naar Kinshasa en Niger.

Hij kwam ook terug op de vernietigde mondmaskers in een legerkwartier in Belgrade, bij Namen. Goffin herhaalde het eerdere standpunt van Defensie, namelijk dat het niet verantwoordelijk was voor het beheer en de opvolging van de stock.