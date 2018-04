618 minderjarige vluchtelingen verdwenen in ons land TP

23 april 2018

06u55

Bron: eigen berichtgeving 0 In ons land zijn vorig jaar 618 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen verdwenen. Een enorme stijging tegenover de 284 van 2016 en de 277 van 2015.

De toename valt deels te verklaren door het veranderde beleid. "We klampen meer jonge transmigranten aan, we proberen hen meer dan vroeger te overtuigen om naar onze centra te gaan en een asielaanvraag in te dienen", zegt Edward Landtsheere van de Dienst Voogdij van Justitie. "Maar deze jongeren proberen het vaakst weer te vluchten, omdat ze naar een ander land willen." Er is ook meer aandacht voor deze kinderen op de vlucht, en dus zijn er meer meldingen bij de politie wanneer ze verdwijnen uit de centra.

Child Focus vreest dat dit aantal nog maar het topje van de ijsberg is. Niemand kan precies zeggen hoeveel kinderen Europa binnenkomen, laat staan hoeveel er vermist raken. "Belgische kinderen staan binnen de 24 uur geseind. Bij jonge vluchtelingen duurt dat vaak dagen of zelfs weken", zegt Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld). Zij heeft een boek geschreven over de problematiek én stelt een aantal maatregelen voor.

"Als ze verdwijnen, is dat een ticket naar de hel", waarschuwt bevoegd Eurocommissaris Věra Jourová, die van dit dossier een prioriteit wil maken. "Ze kunnen in de criminaliteit of in de kinderarbeid belanden of ze worden seksueel uitgebuit."