61 transmigranten opgepakt tijdens grote controleactie in West-Vlaanderen

25 september 2018

08u03

Bron: Belga, VRT NWS

Afgelopen nacht zijn bij een nieuwe grote controleactie in West-Vlaanderen 61 transmigranten opgepakt. "Vermoedelijk zijn er ook enkele mensensmokkelaars bij", zegt gouverneur Carl Decaluwé.

In totaal werkten 150 politieagenten, zowel lokale als federale, mee aan de actie tegen transmigranten en mensensmokkelaars. Ook een helikopter en speurhonden werden ingezet. De politie controleerde alle toegangswegen naar de haven van Zeebrugge, in Veurne werden vrachtwagens en bestelwagens op de op- en afritten van de E40 gecontroleerd. Ook aan enkele grote tankstations en aan de grens met Frankrijk stond de politie op post.



De groep ingerekende transmigranten was heel divers. De politiediensten noteerden vijftien verschillende nationaliteiten. “Het gaat onder meer om Eritreeërs, Soedanezen, Koerden, mensen uit Algerije en Marokko”, legt gouverneur Decaluwé uit aan Radio 2 West-Vlaanderen.

Het vraagt veel mankracht om grote groepen staande te houden, dus heel wat migranten konden op de vlucht slaan

Capaciteit

Volgens de gouverneur hadden er meer mensen opgepakt kunnen worden, maar tientallen glipten door de mazen van het net door beperkte capaciteit. "Het vraagt veel mankracht om grote groepen staande te houden, dus heel wat migranten konden op de vlucht slaan", aldus Decaluwé. “Op het ogenblik dat men bezig is met mensen, ziet men nog andere groepen lopen."

Intussen zijn alle snelwegparkings in de provincie 's nachts gesloten. Volgens Decaluwé verplaatst het probleem zich gewoon. “Je kan de transmigranten niet wegtoveren, ze blijven komen. En zolang het niet aan de bron wordt aangepakt, moeten we ingrijpen. In het hele land moeten we dergelijke acties houden. Wij proberen alvast op een zo efficiënte manier tentenkampen in West-Vlaanderen te vermijden."

"Er dringt zich ook een eerste evaluatie op. De uitgebreide capaciteit in Brugge tot 300 mensen is goed, maar dat moet operationeel gemaakt worden. Het duurt namelijk een tijdje om iedereen over te brengen naar het gesloten centrum voor illegalen Steenokkerzeel 127bis", aldus Decaluwé.