61.000 extra inwoners in België: vooral Roemenen, Marokkanen en Fransen nemen hun intrek in ons land SVM

26 mei 2020

15u06

Bron: Belga 12 België telde begin dit jaar 11.492.641 wettelijk geregistreerde inwoners. Dat blijkt uit de jongste cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Op een jaar tijd kwamen er 61.235 personen bij. De groei met een half procent ligt volgens Statbel volledig in lijn met de groei van de jongste jaren. "Toch is de onderliggende tendens van aanhoudende groei die we al dertig jaar zien opvallend", klinkt het.

De groei in 2019 is voornamelijk het gevolg van een positief migratiesaldo (+55.031 personen), met meer immigranten dan mensen die ons land verlieten. De grootste absolute toename wordt vastgesteld bij Roemenen (+10.259), gevolgd door Marokkanen (+4.983), Fransen (+4.067), Bulgaren (+3.743) en Italianen (+2.987).

Daarnaast is er ook nog de natuurlijke aangroei (+6.820 personen) doordat het aantal geboortes hoger lag dan het aantal overlijdens. Het aantal geboortes blijft wel dalen. In 2017 dook die voor het eerst onder de 120.000 en vorig jaar waren er nog 115.565.

Vlaanderen

In Vlaanderen kwamen er 40.074 inwoners bij, opnieuw een vrij forse stijging van 0,6 procent op het totaal van de bevolking (6.629.143), zegt Statbel. Het overgrote deel kwam er als gevolg van internationale migratie (saldo van 36.537 personen). Binnenlandse migratie was goed voor 11.840 nieuwe inwoners, terwijl de natuurlijke aangroei op 442 lag.

Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant was in 2019 de snelst groeiende provincie (+0,84 pct), gevolgd door Oost-Vlaanderen (+0,67 pct). Limburg bengelt dan weer onderaan, met een bevolkingsaangroei van 0,38 pct. Ook in de grootsteden was de bevolkingsaangroei vrij uitgesproken (+1,86 pct in Brussel en rond de +0,65 pct in Gent en Antwerpen). De sterkst groeiende gemeente in 2019 was Baarle-Hertog in de provincie Antwerpen met een groei van 3,8 pct (+105 inwoners). Omgekeerd verloor Herstappe (Limburg) relatief gezien de meeste inwoners: min 4 inwoners (-4,8 pct).

Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwamen er vorig jaar 9.713 inwoners bij, dat brengt het totaal op 1.218.255. De aangroei is een stuk meer dan in de jaren 2016 en 2017, maar wel minder dan de toename in de jaren 2011-2015. Toen lag de gemiddelde aangroei op 13.760 personen. Per saldo blijft het Brussels gewest wel inwoners verliezen aan de andere gewesten. Het saldo lag vorig jaar op -15.722.

In Wallonië groeide de bevolking met 11.448 (+0,3 pct), tot 3.645.243. Dat is volledig het gevolg van migratie. De natuurlijke loop is er licht negatief met 1.341 meer overlijdens dan geboortes.