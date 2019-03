61.000 Belgen namen deel aan “succesvolle editie” Tournée Minérale kv

01 maart 2019

01u24

Bron: Belga 0 De derde editie van Tournée Minérale, de alcoholvrije maand februari, klopte dit jaar af op 61.000 inschrijvingen. Vorig jaar waren dat er nog 104.000. "Maar we hebben geen zicht op het aantal deelnemers, enkel op het aantal inschrijvingen", zegt Steven De Bondt van de Stichting tegen Kanker. Die spreekt van een succesvolle editie, die opnieuw heel wat mensen heeft gesensibiliseerd.

Begin februari hadden bijna 49.600 mensen zich ingeschreven voor Tournée Minérale. Vorig jaar waren er aan de start van de actie nog 85.000 deelnemers. Een kloof die in de loop van februari niet gedicht werd, al is het wachten op enquêtes om het aantal effectieve deelnemers in kaart te brengen. Vorig jaar namen een op de vijf volwassen Belgen deel aan Tournée Minérale, zo bleek uit peilingen.

"Heel wat mensen schrijven zich niet in", aldus De Bondt. De terugval betekent volgens de organisatie niet dat de impact van de campagne afneemt. "Het eerste doel is sensibiliseren." Ook volgend jaar wordt de campagne zo goed als zeker opnieuw georganiseerd.



"Tournée Minérale is ondertussen een begrip geworden", klinkt het bij de organisatoren. "De media besteedden de afgelopen maand extra aandacht aan het thema alcohol, en horecazaken zetten hun alcoholvrij aanbod in de kijker." Zo wordt ook de sociale druk op mensen die geen zin hebben in alcohol weggewerkt.

Zelfs in kleine hoeveelheden is het regelmatig drinken van alcohol een risicofactor voor verschillende types kanker. Didier Vander Steichel, Stichting tegen Kanker

De Stichting tegen Kanker en VAD/De DrugLijn willen volgend jaar geen bijkomende middelen uittrekken om het aantal inschrijvingen op te krikken. Wie zich inschrijft, krijgt via mail tips, aanmoedigingen en recepten. Maar investeringen in bijkomende incentives zijn voor de organisatie geen prioriteit.

Tournée Minérale ging van start in 2015, nadat een gezondheidsenquête van Sciensano in 2013 berekende dat 84 procent van de Belgische bevolking ouder dan 15 jaar alcohol drinkt. Ongeveer 10 procent ervaart verslavingsproblemen. De campagne richt zich tot de groep die wel eens alcohol drinkt, soms meer dan wat gezond is. "Alcohol is altijd een schadelijke stof, ook als je je gebruik onder controle hebt. Zelfs in kleine hoeveelheden is het regelmatig drinken van alcohol een risicofactor voor verschillende types kanker. Je alcoholgewoonten bijstellen, kan dus nuttig zijn voor drie kwart van de volwassen bevolking", aldus Didier Vander Steichel, algemeen directeur van Stichting tegen Kanker.

Volgens de Hoge Gezondheidsraad zijn 10 glazen per week de maximumhoeveelheid om de risico's van alcohol te beperken.