600 vluchtelingen in Maximiliaanpark: Jambon kondigt politieacties aan ep

18u51

Bron: Belga 5 BELGA Vluchtelingen in het Maximiliaanpark. De politie zal de komende dagen acties ondernemen tegen de toevloed van migranten in de buurt van het Noordstation. Dat kondigde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon vandaag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken aan op vragen van Benoît Hellings (Ecolo), Wouter De Vriendt (Groen) en Monica De Coninck (sp.a).

Gisterenavond werden er bij de voedselbedeling 600 vluchtelingen geteld tegen slechts 100 midden november, 250 midden december en 500 op nieuwjaarsdag.

Indien we een nieuwe jungle van Calais willen voorkomen, moeten we de toestand constant in de gaten houden, legde de minister uit. Een werkgroep evalueert de toestand op regelmatige basis. Wanneer een verhoging wordt vastgesteld, komt de politie tussen om te vermijden dat mensen zich in het Noordkwartier en meer in het bijzonder het Maximiliaanpark vestigen, voegde hij eraan toe.

Sceptische oppositie

"De komende dagen zijn nog acties voorzien", verklaarde hij. Die interventies hebben resultaten, zo moet blijken uit grafieken, die de minister verspreidde en waaruit een daling van het aantal Soedanezen dat sinds september werd opgepakt naar voren kwam. De oppositieleden reageerden sceptisch. "Het is niet uw beleid dat de daling van de opgepakte migranten verklaart, maar de duizenden burgers die hen een dak boven het hoofd bezorgen", zei Hellings.

Niet wachten

De minister werd in de commissie aan de tand gevoeld omwille van zijn uitspraken dat het aantal Soedanezen in de Noordwijk 'exponentieel' toegenomen was na de opschorting van de repatriëringen naar Soedan. Hij gaf vandaag toe dat hij dit niet wetenschappelijk kon bewijzen. "Maar ik ga niet wachten tot de situatie onomkeerbaar is om te reageren", voegde hij eraan toe.

Photo News Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon kondigde vandaag de maatregelen aan in de Kamercommissie.