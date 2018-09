600 militairen voeren stormlanding uit op strand van Koksijde Klaas Danneel Delphine Vandenabeele

17 september 2018

22u31

Bron: VTM Nieuws 0 Belgische militairen hebben vanmorgen een stormlanding uitgevoerd op het strand van Koksijde: ze oefenden hoe ze landgenoten moeten weghalen uit een crisisgebied. De laatste keer dat zo'n actie echt nodig was, is meer dan twintig jaar geleden, in Congo. Maar vandaag zijn er nieuwe dreigingen, zoals terreur.

Zeshonderd militairen van het Special Operations Regiment deden mee aan deze oefening. Ze testten verschillende procedures en technieken, om landgenoten te bevrijden in het buitenland, bijvoorbeeld bij een gijzeling. Daarvoor hadden ze rugzakken van zo'n 35 kilo bij.

De laatste échte operatie was in 1997 in Congo, na de staatsgreep van Laurent-Désiré Kabila, maar uiteindelijk moesten onze paracommando's toch niet ingrijpen. Meer dan twintig jaar later houdt ons leger vooral rekening met nieuwe dreigingen, zoals bijvoorbeeld terrorisme.