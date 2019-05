600 mensen betogen in Luik tegen extremisme IB

30 mei 2019

07u04

Bron: Belga 0 Bijna 600 mensen hebben gisterenavond in Luik geprotesteerd tegen de opkomst van extreemrechts. Ze deden dat na een oproep van het feministische collectief ‘Et ta soeur’.

"Als een intersectioneel en antiracistisch feministisch collectief moesten we reageren", verklaren de organisatoren. Ze verwijzen het succes van extreemrechts bij de regionale, federale en Europese verkiezingen van afgelopen zondag.

"Geen enkele organisatie die de rechten van de vrouw en de mensenrechten verdedigt, kan hierbij onbewogen blijven. Het idee van deze bijeenkomst was om zo veel mogelijk burgers een positie te laten innemen tegen extreemrechtse ideeën. Het gaat dan om reactionaire, racistische, seksistische en klimaatsceptische ideeën. We zien in de VS met Trump en Hongarije met Orban welke effecten dat kan hebben", aldus de jonge vrouwen.

Volgens hen zou geen enkele partij een akkoord mogen sluiten met Vlaams Belang of de N-VA. "We moeten blijven strijden, manifesteren, betogen, op straat komen zolang het nodig is", besluiten ze.