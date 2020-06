60-jarige vrouw dood teruggevonden in huis in Andenne, mogelijk gedood door zoon AW

12 juni 2020

20u49

Bron: Belga 8 In Andenne werd gisteren het lichaam aangetroffen van een vrouw. Haar zoon wordt ervan verdacht zijn moeder van bijna 60 te hebben gedood, zo heeft het parket van Namen vandaag bekendgemaakt.

De buurvrouw van het slachtoffer contacteerde de politie, omdat ze het raar vond dat de vrouw een pakje niet in ontvangst had genomen. De politie trof het lichaam aan in het salon van de woning. Er waren ruiten gebroken en de woning lag overhoop.

Het is nog niet duidelijk wanneer en hoe de vrouw om het leven kwam. De resultaten van een autopsie zijn nog niet bekend.



