60 brandweerlieden nodig voor bestrijding grote brand in Borgworm kv

27 oktober 2019

01u44

Bron: Belga 4 In Borgworm, in de provincie Luik, woedt een grote gebouwbrand op de Chaussée Romaine. Een zestigtal brandweerlieden zijn ter plaatse om de vlammen te bestrijden. Dat meldt de brandweer van Borgworm, die versterking kreeg van de korpsen van Hannuit, Luik en Tongeren, vannacht. Ook de civiele bescherming is aanwezig.

Rond 5 uur ‘s ochtends was het vuur eindelijk onder controle.

De brandweer van Borgworm kan zich op dit moment nog niet uitspreken over de aard van het incident of over het getroffen gebouw.