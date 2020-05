6 procent van Belgen heeft antistoffen: “Groepsimmuniteit zal niet gebeuren” LH

07 mei 2020

21u34

Bron: De Afspraak 18 Het aantal Belgen met antistoffen tegen het coronavirus steeg tussen eind maart en midden april van 3 naar 6 procent. Dat blijkt uit de tweede ronde van het grote bloedonderzoek van de UAntwerpen. Het cijfer wijst erop dat er tijdens de lockdown nog veel mensen besmet raakten.



Om de drie weken verzamelt de UAntwerpen via twee grote laboratoria in Wallonië, Brussel en Vlaanderen bloedstalen. Voor deze tweede meting ging het om ongeveer 3.400 bloedstalen uit de verschillende leeftijdsgroepen van 0 tot 100 jaar.

Volgens Van Damme springen er bij de Belgen met antistoffen twee leeftijdsgroepen uit: de 20 tot 30-jarigen en de 80-plussers.

Over zes weken wordt het nog interessanter. Dan zien we de impact van de versoepeling Epidemioloog Pierre Van Damme

Over drie weken publiceert de Antwerpse universiteit de derde meting. “Dan wordt het interessant om te kijken of we dan opnieuw met 3 procent krijgen”, zei epidemioloog Pierre Van Damme in ‘De Afspraak’ op Canvas.

“Over zes weken wordt het nog interessanter. Dan zien we de impact van de versoepeling. Mogelijk raken dan meer mensen besmet, anderzijds kan het ook bevestigen dat mensen zelfs met de versoepeling toch voorzichtig zijn. Dat zou fantastisch zijn en tonen dat we goed bezig zijn.”

Heel ver van groepsimmuniteit

Met 6 procent zitten we nog ver van de groepsimmuniteit waardoor het virus zich niet meer in de samenleving kan verspreiden. Daarvoor moet minstens 60 procent van de bevolking immuun zijn. “Dat zal niet gebeuren. Zelfs de Europese landen die daarop gerekend hadden, zoals Zweden of het Verenigd Koninkrijk, hebben dat idee verlaten en zullen een andere manier moeten zoeken”, aldus Van Damme nog.