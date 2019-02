6 op de 10 krijgen hulp van ouders bij aankoop huis Rob Van herck FVI

16 februari 2019

13u32

Bron: VTM Nieuws, Belga 0 6 op de 10 jongeren krijgt van zijn ouders financiële hulp bij de aankoop van een woning. Dat blijkt uit een onderzoek van Axa. In tegenstelling tot een lening tussen familie wordt niet verwacht dat het geld op termijn wordt terugbetaald.

Onderzoeksbureau InSites Consulting bevroeg in opdracht van Axa Bank 600 Belgen over de aankoop van hun eerste woning. Uit het onderzoek blijkt dat zes op de tien jongvolwassenen (18 tot en met 34) vandaag financiële steun krijgen van hun ouders bij de aankoop van een eerste woning. Dat zijn er evenveel als in een gelijkaardig onderzoek twee jaar geleden.

Die steun kan verschillende vormen aannemen. De meest voorkomende is het schenken van een som geld. 68 procent van de jongeren geeft aan dat ze een som geld van hun ouders kregen. In de meeste gevallen (57 procent) schonken de ouders het bedrag in één keer, waardoor de jongere bijvoorbeeld een grotere eigen inbreng op tafel kan leggen bij zijn/haar bank. Opmerkelijk is dat, in tegenstelling tot bij een lening tussen familie, niet verwacht wordt dat het geldbedrag op termijn wordt terugbetaald.

Hoeveel financiële steun jongvolwassenen ontvangen, durft al eens te verschillen. In een op de drie gevallen bedraagt de financiële steun van ouders zelfs 20 procent of meer van het totale aankoopbedrag van de woning.

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat jongvolwassenen die financiële hulp krijgen van ouders of andere familieleden grotere plannen hebben. Ze kiezen vaker voor nieuwbouw en hebben een hoger budget dan leeftijdsgenoten die niet kunnen rekenen op financiële steun.