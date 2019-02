6 op de 10 krijgen hulp van ouders bij aankoop huis

Rob Van herck

16 februari 2019

13u32

Bron: VTM Nieuws

6 op de 10 van de jongvolwassenen krijgen financiële steun van hun ouders als ze een huis kopen. Dat blijkt uit een onderzoek van bank en verzekeraar Axa. Opvallend is dat de meerderheid dat geld gewoon krijgt en niet moet terugbetalen, en dat is nieuw. De ouders stoppen hun kinderen liever nu dat geld toe, dan het later na te laten als erfenis.