6 op de 10 Belgen nemen werk mee naar huis MAC

21 december 2018

05u00 0 Zes op de tien Belgische werknemers denken na de uren nog steeds aan het werk, vier op de tien bekijken e-mails en drie op de tien werken thuis zelfs nog door. Tegelijk zegt acht op de tien Belgen werk- en privéleven prima te kunnen combineren.

Payroll- en HR-dienstverlener SD Worx legde zijn oor te luisteren bij 5.000 werknemers in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. "De resultaten tonen aan dat werk- en privéleven steeds meer vervlechten. Werken wordt niet langer beperkt tot specifieke momenten en plekken", zegt Jan Laurijssen van SD Worx. 27% van de Belgen geeft aan nog door te werken in de privétijd - 's avonds, in het weekend, tijdens de vakantie.

E-mailloze vrijdag

Toch zijn we op dat vlak niet de ijverigste van de klas, want Britten (44%) en Nederlanders (34%) scoren beduidend hoger. Ondanks al dat doorwerken zijn Belgen in het algemeen tevreden over hun work-lifebalans. 82% geeft aan werk en privé goed te kunnen combineren. Alleen Nederlanders (86%) scoren nog hoger. "Af en toe je mails checken op vakantie is niet meer uitzonderlijk, al moet het wel een keuze blijven", zegt Laurijssen. "Overigens zijn er ook bedrijven die zich liever houden aan een strikte scheiding. De vraag naar het recht om te deconnecteren en initiatieven als e-mailloze vrijdag passen in die filosofie."

89% is tevreden met balans werk-privé

27% werkt in zijn/haar vrije tijd

13% zoekt ander werk omdat hij ontevreden is over balans werk-privé