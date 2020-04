6 op 10 Belgen hebben al mondmasker in huis ADN

29 april 2020

21u20

Bron: Belga 1 60 procent van de Belgen heeft al een mondmasker klaarliggen om vanaf 4 mei te gebruiken op het openbaar vervoer en drukkere plaatsen. Dat blijkt uit de wekelijkse coronabevraging van de UAntwerpen. 25 procent zal zelf thuis een exemplaar maken.

De motivatiebarometer van UGent gaf het eerder al aan: er is steeds meer sprake van coronamoeheid onder de Belgen. Dat blijkt ook uit het aantal deelnemers van de wekelijkse enquête van de UAntwerpen. "Aan de zevende golf van onze enquête namen dinsdag 120.000 mensen deel", zegt onderzoeker Koen Pepermans. "10.000 respondenten vulden de bevraging deels in. Het aantal deelnemers vermindert naarmate de crisis langer aansleept, maar met 120.000 blijft het natuurlijk een zeer relevante bevraging."

Hoe ouder, hoe meer maskers

De bevraging van dinsdag ging onder meer over het thema van mondmaskers. Uit de resultaten blijkt dat 40 procent van de deelnemende Belgen dinsdag nog geen mondmasker(s) in huis had. 33 procent heeft er besteld of gaat dat nog doen, 25 procent gaat zelf een masker maken. 24 procent verwacht er te krijgen via de werkgever, 13 procent rekent op de eigen gemeente. Hoe ouder men is, hoe meer mondmaskers men al in huis heeft.



Hogeropgeleiden zijn minder geneigd om een masker te dragen.

Preteaching

In de eerste week na de paasvakantie werd ook gepolst naar preteaching. 13 procent van de deelnemende ouders zegt dat het (helemaal) niet haalbaar is om hun kinderen te ondersteunen. Voor 41 procent is het soms haalbaar, voor 46 procent lukt het zonder veel problemen.

