6-jarig kind moest in mond van dertiger urineren: beklaagde (35) krijgt twee jaar voorwaardelijk mvdb

05 oktober 2018

12u57

Bron: Belga 5 Een man uit Laakdal is veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke celstraf wegens het jarenlange misbruik van een zesjarige jongen. De 35-jarige man moet een aantal probatiemaatregelen naleven en moet in begeleiding blijven voor zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag. De correctionele rechtbank van Hasselt heeft hem ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.

De feiten speelden zich af op de boerderij van de ouders van het slachtoffer waar beklaagde veel over de vloer kwam. Het misbruik kwam in 2017 aan het licht, omdat de jongen op school dreigde geschorst te worden. Beklaagde zelf dacht dat er geen rechtszaak meer van zou komen, maar de bom barstte toch. De jongen moest de beklaagde in de mond urineren.

Geen pedoseksuele neiging

Een gerechtspsychiater onderzocht de man en die kwam tot de conclusie dat er schuldinzicht is bij beklaagde en dat er geen pedoseksuele neiging is. Sinds het misbruik aan het licht is gekomen is de man in begeleiding bij een centrum voor geestelijke gezondheidszorg.

Het openbare ministerie wilde met die elementen rekening houden en had geen bezwaar om de beklaagde een probatie-uitstel toe te kennen. De procureur vroeg eerst achttien maanden cel, maar de rechtbank heeft de straf verhoogd. Het slachtoffer confronteerde beklaagde op latere leeftijd met de praktijken die hij had moeten ondergaan.

Zoals in zovele zaken zei beklaagde dat het een geheim moest blijven tussen hem en het kind Procureur

"Zoals in zovele zaken zei beklaagde dat het een geheim moest blijven tussen hem en het kind. Aan het slachtoffer stuurde hij berichten dat het allemaal veel geld zou kosten, als het tot een rechtszaak zou komen", aldus de procureur.