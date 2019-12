6 gewelddaden tegen hulpverleners per dag CMG,JVN

12 december 2019

00u00 0 Het parket heeft gisteren in de rechtbank van Turnhout tien jaar cel gevraagd voor de 28-jarige P.S. uit Turnhout. Die viel op 20 augustus een mugarts aan met een groot gekarteld mes. In 2018 werden 2.364 gewelddaden tegen hulpverleners en overheidspersoneelsleden geregistreerd. Dat zijn er gemiddeld zes per dag.

Mugarts Rogier van Dokkum van het AZ in Turnhout kan het nog navertellen, maar hij heeft op 20 augustus moeten vechten voor zijn leven. Hij werd die nacht opgeroepen voor een epilepsieaanval en stond bij zijn aankomst oog in oog met een razende P.S. Die haalde meteen uit met een groot gekarteld mes, waarop de arts zich minutenlang moest verweren om het niet in zijn hart geplant te krijgen. P.S. verklaarde achteraf dat hij dood wilde en hoopte een overdosis insuline te krijgen door de arts aan te vallen. Het parket geloofde niets van die uitleg en vroeg tien jaar cel voor de moordpoging op de spoedarts. Volgens de advocaat van Van Dokkum is het niet zeker of hij ooit nog zijn job zal kunnen uitoefenen.

Zes keer per dag

Uit cijfers die CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri opvroeg aan minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) blijkt dat er vorig jaar 2.364 gewelddaden tegen hulpverleners werden geregistreerd, ruim zes per dag. In een nieuw Strafwetboek, dat nog niet is goedgekeurd door het parlement, worden de straffen voor geweldplegingen op personen die een openbare functie uitoefenen verzwaard, tot maximum 15 jaar. Lanjri pleit ervoor om niet te wachten op een nieuwe regering om deze hervorming goed te keuren "uit respect voor de hulpverleners”.