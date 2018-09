6.584 kinderen en jongeren op wachtlijst jeugdhulp Redactie

18 september 2018

19u41

Bron: belga 0 Het aantal kinderen en jongeren op de wachtlijst voor de Vlaamse jeugdhulp is met 7,8 procent gestegen, tot 6.584 eind vorig jaar. Dat blijkt uit het jaarverslag van de jeugdhulp, dat Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) vandaag voorstelde in het Vlaams Parlement. Het gaat om 5.273 jongeren die wachten op intensieve hulp en 1.533 die wachten op een persoonlijk assistentiebudget (PAB). Sommigen wachten op beide, waardoor het totale cijfer niet gelijk is aan de som van de twee.

Vandeurzen wijst er wel op dat de wachttijden sterk variëren van regio tot regio. Opvallend is dat het aantal wachtenden vooral is toegenomen bij die meerderjarigen (+42,8%). Van de wachtenden zijn er nu 5.746 minderjarig en 838 meerderjarig.

"Jongeren doen meer en meer beroep op voortgezette, vrijwillige jeugdhulp na de leeftijd van 18 jaar", zegt Vandeurzen. "Het aantal meerderjarigen in de jeugdhulp is gestegen van 4.411 in 2015 naar 5.330 in 2017. Ongetwijfeld zit de verhoogde aandacht voor deze doelgroep hier voor iets tussen. In 2017 werd ook het intersectorale actieplan Jongvolwassenen uitgerold, om de overgang tussen de jeugdhulp en de volwassenenhulp vlotter te laten verlopen." Recent kregen de eerste initiatiefnemers nog groen licht om te starten met 87 kleinschalige wooneenheden waar jongeren met vier of zes samenleven, als tussenstap naar zelfstandig wonen.

De rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp bereikte volgens het jaarverslag vorig jaar 68.329 jongeren, een stijging met 11 procent tegenover twee jaar eerder. Het aantal pleegjongeren en pleeggasten steeg vorig jaar tot 7.568.

Stefaan Van Mulders, leidend ambtenaar van Jongerenwelzijn, is opgetogen over de pleegzorg en over de cijfers van meerderjarige jongvolwassenen. "Zorgen maken we ons wel over de signalen op het terrein over de meer intensieve hulp. De extra investeringen - in 2018 al 30 miljoen extra - die door minister Vandeurzen zijn gestart, moeten ook de komende jaren en in de volgende regeerperiode verder worden gezet, zowel in de laagdrempelige als in de meer intensieve jeugdhulp."

Groen vindt dat er drastische investeringen nodig zijn. "De regering startte terecht een aantal campagnes om psychische problemen bij jongeren meer bespreekbaard te maken, maar ze vergrootte het aanbod voor hulp amper", zegt Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt. "Hoe sneller je een kind terug op weg helpt, hoe beter voor het kind. Wachten tot de problemen escaleren, brengt niet alleen een grotere kost met zich mee voor de jeugdhulp, maar tekent kinderen en jongeren onnodig."

Sp.a herinnert eraan dat bij de voorstelling van de Persoonsvolgende Financiering (PVF) zorggarantie werd beloofd. De zorgcrisis wordt bevestigd met deze cijfers, vindt parlementslid Bart Van Malderen.