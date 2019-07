6.052 kandidaten wagen zich vandaag aan het toelatingsexamen voor arts AW

02 juli 2019

07u13

Bron: Belga 0 Vandaag vindt het jaarlijkse toelatingsexamen voor arts plaats. Er liepen 6.052 inschrijvingen voor binnen, zo'n 400 meer dan vorig jaar.

Wie volgend academiejaar aan de opleiding arts (of tandarts) wil starten aan een Vlaamse universiteit, moet eerst slagen in de toelatingsproef. Inschrijven kon tot en met 15 mei. Voor het toelatingsexamen arts liepen er meer dan 6.000 inschrijvingen binnen.



Alleszins is de toegang tot het beroep beperkt door de zogenaamde federale contingentering. Kortweg betekent dit dat de instroom in de opleiding beperkt wordt. Volgend jaar zijn maximaal 1.153 starters in de opleiding arts toegelaten.

Rangschikking

Wie de opleiding wil starten, moet dus niet alleen slagen maar ook een gunstige rangschikking bekomen. Wie evenveel of meer punten heeft dan de persoon op plaats 1.153 is gunstig gerangschikt voor de opleiding arts.

Maar sommigen schrijven zich in voor zowel het examen arts als tandarts, terwijl ze in de praktijk kiezen voor één opleiding. Op die manier nemen ze de plaats in van iemand die wel geslaagd is maar zonder gunstige rangschikking. Vanaf volgend jaar moeten kandidaten die zich voor de twee proeven inschrijven, daarom aangeven welke opleiding ze zullen kiezen.