6.000 vrijwilligers laten bootjes te zee voor WOI-herdenking Waterfront ndb - mvdb

29 juni 2018

21u31

6.000 vrijwilligers hebben vrijdag tussen de vaargeul van Oostende en die van Zeebrugge 3.000 kleine bootjes te water gelaten met een vredesboodschap op. Ze deden dat in het kader van Waterfront, het herdenkings- en participatieproject van de provincie West-Vlaanderen. Ook koning Filip, vergezeld van koningin Mathilde, liet een "boot-schap" achter aan de kust van Wenduine

Waterfront is, na Lichtfront, Woordfront, Kraterfront en de 30.000ste Last Post, het laatste grote participatieproject binnen GoneWest, het cultureel herdenkingsprogramma van de provincie. Voor dit laatste project deed de provincie een oproep om 6.000 vrijwilligers te verzamelen. Die werden gemakkelijk gevonden.

"Bootschap"

Samen lieten ze 3.000 bootjes in de Noordzee, ter herdenking van de oorlogsslachtoffers die tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuveld zijn op zee, een vaak vergeten gebeurtenis. Op de bootjes, getagd met een naam van één van de gesneuvelde soldaten, lieten ze een "bootschap" achter.

De deelnemers mogen de bootjes mee naar huis nemen. Ze zijn namelijk moduleerbaar tot een zitzak. Ook koning Filip en de gouverneur-generaal van het Gemenebest van Australië Peter Cosgrove stuurden bootjes de zee in met een boodschap. Koning Filip sprak zijn dankbaarheid uit voor de naties die hier mee aan het front vochten.

"We zijn jullie ontzettend dankbaar. Als we hier staan denken we aan alle soldaten die hier gesneuveld zijn", sprak hij, alvorens met een groene vlag te zwaaien, het startsignaal om alle 3.000 bootjes in zee te laten. Vier jongeren droegen de bootjes van de koning en Peter Cosgrove naar de zee. "Het is toch een hele eer om het bootje van de koning te dragen en even naast hem te staan. We hebben niet gepiept wat hij erop heeft geschreven", zeiden ze.

Bloedige zeeslag

Aanleiding van het project waren de gebeurtenissen, exact honderd jaar geleden, voor de Belgische kust. In 1918 was de haven van Oostende en die van Zeebrugge het decor van een bloedige zeeslag waarbij de Britten de bezette havens wilden blokkeren. De missie was geen onverdeeld succes, maar speelde wel mee in het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Naast de bootjes waren er ook artistieke voorstellingen in Oostende, Zeebrugge, De Haan, Bredene en Blankenberge rond het thema oorlog en vluchtelingen, een thema dat nog altijd brandend actueel is. Die duren nog tot 22 uur. Die werden op alle plaatsen gevolgd door honderden kijklustigen.

"Het is een fantastisch project geworden. We wilden ook iedereen mee in zee voor dit project", aldus gedeputeerde voor Cultuur Myriam Vanlerberghe (sp.a). "Alles is incidentloos verlopen, wat toch geen sinecure is want de zee en de wind speelden ook een rol. Het was het startschot van onze laatste editie van GoneWest. Heel de zomer lang zijn er nog tal van evenementen waarbij iedereen op zijn eigen manier de Eerste Wereldoorlog en de slachtoffers kan herdenken."

De participanten verlaten het strand. Het #waterfront is afgelopen. Bedankt aan alle deelnemers en vrijwilligers. pic.twitter.com/Nd4pf14jMB Provincie West-Vlaanderen(@ provinciewvl) link