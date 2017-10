6.000 Belgen krijgen voorrang op gsm-netwerk bij rampen of terreuraanslag ISOLDE VAN DEN EYNDE

05u00 0 photo news Een militair in Brussel vlakbij het centraal station. 6.000 personen bij de veiligheids- en hulpdiensten krijgen een speciale simkaart waarmee ze tijdens een ramp altijd kunnen bellen of sms'en, ook al is het netwerk overbelast. "Hun spraak- en datacommunicatie krijgt absolute voorrang", zegt binnenlandminister Jambon (N-VA).

Op 22 maart 2016, de dag van de aanslagen in Brussel, was er een tijd lang geen mobiele communicatie mogelijk. Ook op het radionetwerk Astrid van de hulp- en veiligheidsdiensten kwam een vierde van de oproepen niet door. Opdat de communicatie tussen de crisisdiensten nooit meer zou falen, komt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vandaag met enkele oplossingen.

Blue Light Mobile

Eén daarvan is 'Blue Light Mobile', oftewel een virtueel zwaailicht voor 6.000 sleutelfiguren bij de hulp- en veiligheidsdiensten. Zij krijgen vanaf 1 november een prioritaire simkaart. Het gsm-netwerk mag nog zo overbelast zijn tijdens een ramp of na een terreuraanslag, zij zullen altijd kunnen bellen of sms'en. Slibt bijvoorbeeld Proximus dicht, dan krijgen zij meteen toegang tot het netwerk van een concurrent. Is elk netwerk overbelast, dan worden andere mensen geblokkeerd opdat zij toch kunnen bellen. "Maar burgers die de noodcentrale 112 bellen, zullen ook altijd toegang hebben tot het netwerk", aldus Jambon.





Onder anderen 120 beleidsmensen krijgen voorrang, zoals de ministers van de federale regering, de gouverneurs en de bazen van de veiligheidsdiensten. "Maar ook heel wat mensen op het veld, denk maar aan de spoeddiensten van ziekenhuizen, het Rode Kruis en de brandweer."

