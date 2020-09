Exclusief voor abonnees

57-jarige wordt priester na rampspoed in z'n leven: “Mijn vrouw en dochter afgepakt, maar niet mijn geloof”

10 september 2020

Je bent al je hele leven gelovig. Maar dan verlies je, totaal onverwacht, je vrouw. Zeven jaar later overlijdt bovendien je 23-jarige dochter in een verkeersongeval. Veel mensen zouden voor minder hun geloof de rug toekeren. Maar Christophe Ghesquière reageerde helemaal anders op de rampspoed in zijn leven. Vorige zondag werd de West-Vlaamse automecanicien, op zijn 57ste, tot priester gewijd. "Ze hebben me alles afgepakt, maar niet mijn geloof."