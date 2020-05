56 procent minder fietsongevallen tijdens eerste twee weken van lockdown HLA

01 mei 2020

15u49

Bron: VIAS 0 Uit de eerste ongevallencijfers van de politie blijkt dat het aantal fietsongevallen in ons land met 56 procent gedaald is tijdens de eerste twee weken van de lockdown. Het aantal dode en zwaargewonde fietsers is gedaald met 28 procent. Dat blijkt uit cijfers van de politie die verkeersinstituut Vias vrijdag heeft verspreid. Uit een eerdere analyse van Vias bleek echter dat het totale aantal letselongevallen bij alle weggebruikers ongeveer 70 procent gedaald is. De daling bij de fietsers is dus minder uitgesproken.Daarom focust het verkeersveiligheidsprogramma “Kijk Uit” in de uitzending van zaterdag op fietsen tijdens de coronamaatregelen.

Dat het aantal fietsongevallen minder sterk gedaald is dan het totale aantal letselongevallen, is volgens het verkeersinstituut te wijten aan verschillende factoren. In de eerste plaats hebben de coronamaatregelen ervoor gezorgd dat meer mensen zijn gaan fietsen, ook mensen die daarvoor niet of nauwelijks fietsten. Omdat er minder gemotoriseerd verkeer op de weg is, zouden fietsers de neiging hebben om vaker op de rijbaan te fietsen en minder oplettend te zijn bij het oversteken, denkt Vias. De automobilisten die wel onderweg zijn, zouden door het rustige verkeer bovendien geneigd zijn om sneller te rijden.

‘Kijk Uit’

“We merken dat er nu mensen buiten komen met de fiets, die dat niet gewoon zijn”, aldus Sofie Lenaerts, bij de federale wegpolitie verantwoordelijk voor “Kijk Uit”. Daarom zal het verkeersveiligheidsprogramma dit weekend focussen op fietsen tijdens de coronamaatregelen. De uitzending van zaterdag legt onder meer uit wat de verplichte uitrusting op de fiets is, wat een fietser bij zich moet hebben en hoe die zijn of haar fiets moet gebruiken. Ook komt de plaats van de fiets op de rijbaan aan bod en komen er enkele fietsers aan het woord over hoe zij de coronamaatregelen beleven.

De verantwoordelijke vindt het ook een gemiste kans dat bijvoorbeeld wielertoeristen meestal een helm dragen, maar dat dit niet altijd het geval is bij mensen die een elektrische fiets gebruiken. “Kijk Uit” zal de regels die van toepassing zijn bij de elektrische fiets en speedpedelec, dan ook nog eens toelichten in een aparte uitzending op 16 mei.

“Kijk Uit” is het verkeersveiligheidsprogramma van het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de federale politie. Het wordt wekelijks uitgezonden op Eén. De afleveringen van “Kijk Uit” zijn ook op sociale media te bekijken zoals Facebook en via het videoplatform YouTube, en duren 5 minuten.