56 miljoen sigaretten en 17 ton waterpijptabak in beslag genomen in Antwerpse haven BJS

16 april 2020

10u53 4 De opsporingsdiensten van de douane hebben onlangs 56 miljoen sigaretten en 17 ton waterpijptabak in beslag genomen in het Antwerpse havengebied. Dat meldt de FOD Financiën. De goederen zaten verborgen in vijf containers met tegels die afkomstig waren uit Sri Lanka en Taiwan. De douane schat dat met de smokkel werd gepoogd om in totaal ruim 22 miljoen euro aan invoerrechten, accijnzen en btw te ontduiken.

Het smokkelwaar zat verstopt in een lading tegels. “Op basis van risicoanalyse werden de containers onderworpen aan een grondige fysieke inspectie. De eerste rijen van elk van de containers bestond uit dozen met tegels waarachter de sigaretten en waterpijptabak verstopt zaten”, zegt de FOD Financiën in een persmededeling.

‘Cheap white’

De waterpijptabak was van het merk Al Fakher, de sigaretten waren van het SLIM-type van de merken D&J, Cavallo en Milano. “Dit zijn zogenaamde ‘cheap white’-sigaretten die niet op de Belgische markt verkocht mogen worden omdat ze geen geregistreerd merk zijn in België”, aldus de FOD Financiën. “Onderzoek moet nog uitwijzen of het originele ‘cheap whites’ zijn of nagemaakte.”

Recordjaar

Sinds de start van de coronacrisis werden in de Antwerpse haven in totaal al 91 miljoen sigaretten en nu dus 17 ton waterpijptabak in beslag genomen. Sinds begin 2020 nam de douane al 282 miljoen sigaretten (waarvan 227 miljoen in Antwerpen) en 17 ton waterpijptabak in beslag . Ter vergelijking: in 2019 werd 197 miljoen sigaretten (waarvan 116 miljoen in Antwerpen) in beslag genomen. Er werd toen geen waterpijptabak gevonden.

“De douaniers zetten hun activiteiten onverminderd verder in deze coronatijden. Hun controles blijken meer dan ooit essentieel te zijn in de strijd tegen illegale en gevaarlijke goederen”, besluit de FOD Financiën.