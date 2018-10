55-jarige man vermoord met messteek in Oostende

06 oktober 2018

Politie en parket onderzoeken een verdacht overlijden in de Jules Peurquaetstraat in Oostende. Vanmorgen werd in een rijwoning het levenloze lichaam aangetroffen van een 55-jarige man.