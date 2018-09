55-jarige man komt om bij vechtpartij in Brussel Arne Adriaenssens

17 september 2018

13u06

Bron: Belga 0 Bij een vechtpartij in de Alhambrawijk in Brussel kwam maandagvoormiddag een 55-jarige man om het leven. De dader is nog niet gevat.

Bij een vechtpartij in de Brusselse Alhambrawijk aan het Brouckereplein is maandagvoormiddag een 55-jarige man van Congolese origine om het leven gekomen. Dat meldt het Brusselse parket. Naar de dader wordt nog gezocht.

"Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat er zich deze voormiddag in de Nieuwbrugstraat een vechtpartij heeft voorgedaan tussen twee mannen", zegt Ine Van Wymersch, woordvoerster van het Brusselse parket. "Daarbij werden slagen uitgedeeld. Uiteindelijk is één van de mannen weggestapt en is de andere man op een bank gaan zitten. Die laatste heeft aan een voorbijganger gevraagd om de hulpdiensten te verwittigen, omdat hij zich niet goed voelde. Eens de hulpdiensten ter plaatse waren, is de man overleden in de ziekenwagen."

Het Brusselse parket opent een onderzoek naar slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden. "De verdachte is nog niet geïdentificeerd en het onderzoek is volop lopende", aldus nog het parket.

In augustus vorig jaar was er reeds opschudding in de Alhambrawijk toen een man er enkele politieagenten aanviel met een mes.