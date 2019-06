54 procent van alle Vlaamse parlementsleden is nieuwkomer TT

07 juni 2019

12u13 0 Bijna twee weken na de verkiezingen is nu definitief duidelijk wie er in het Vlaams parlement zal zetelen. 67 van de 124 parlementsleden zijn nieuw.

Op 26 mei 2019 werden er liefst 67 nieuwe leden voor het Vlaams parlement verkozen, zeggen de diensten van het parlement in een persbericht. Dat is 54 procent van het totaal aantal Vlaamse volksvertegenwoordigers. Van de 67 zijn er 34 vrouwen en 33 mannen.

43 van hen nemen voor het eerst een parlementair mandaat op. Vijf nieuwe leden hebben vroeger al een mandaat in het Vlaams Parlement uitgeoefend, dertien zaten al eens in de Kamer of het Brussels Parlement en zes leden zijn momenteel lid van de Vlaamse Regering.

Om hen voor te bereiden op hun nieuwe mandaat en werkomgeving, organiseert het Vlaams Parlement een welkomstdag op woensdag 12 juni.

