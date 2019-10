53 ton explosieven op Saudische schepen geladen in Antwerpen kv

15 oktober 2019

18u25

Bron: Belga 0 Tussen januari 2018 en juni 2019 zijn in de haven van Antwerpen 53.418 kilo explosieven aan boord geladen van Saudische schepen. Dat blijkt uit documenten van het Havenbedrijf Antwerpen die Knack en Le Soir konden inkijken op basis van de wet op de openbaarheid van bestuur.

In januari 2018 pikte het schip Bahri Tabuk - van de Saudische rederij Bahri - in Antwerpen 409 kilo slaghoedjes en 28.600 kilo rookzwak buskruit op. Precies een jaar later ging het om 6.162 kilo brandmunitie en 4.416 kilo patronen voor wapens.



Een ander schip van Bahri, de Hofuf, werd in december 2018 beladen met 4.525 kilo patronen voor wapens. En in mei 2019 haalde een derde schip, de Yanbu, in Antwerpen nog eens 9.306 kilo patronen voor wapens op. Kort daarna, in juni 2019, trok de Raad van State de vergunningen van de Waalse wapenproducenten FN Herstal en CMI Defence in om nog militaire goederen naar Saudi-Arabië te exporteren.

Schending VN-Wapenhandelverdrag

Hans Lammerant van vzw Vredesactie wijst in Knack op de verantwoordelijkheid van de Belgische douane: "Door de goederen te laten passeren, schendt België zijn verplichtingen rond het VN-Wapenhandelverdrag, dat sinds 2014 van kracht is. Saudi-Arabië is immers betrokken bij de oorlog in Jemen en de VN-Mensenrechtenraad wijst op zware schendingen van het internationaal humanitair recht."

Verder blijkt uit de documenten van het Havenbedrijf dat de Antwerpse haven voor de Saudi's ook een belangrijke doorvoerplek is voor explosieven. In april, juni en oktober 2018 legden twee Bahri-schepen (de Jazan en de Jeddah) er aan met opgeteld liefst 95.752 kilo wapenpatronen, rookzwak buskruit en brandmunitie aan boord. Vanuit Antwerpen zetten de schepen verder koers naar het Suezkanaal en de Verenigde Arabische Emiraten.