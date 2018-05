53 euro voor anderhalve kilo druiven en een ananas: extra controles op Leuvense markt mvdb

04 mei 2018

07u19

Bron: VRT 23 Het stadsbestuur in Leuven gaat extra controles uitvoeren bij marktkramers. De controles komen er na klachten van mensen die veel te hoge prijzen betaalden voor hun fruit, zo meldt de VRT-nieuwsdienst.

Een oudere vrouw moest op de Leuvense markt liefst 53 euro neertellen voor anderhalve kilogram druiven en een ananas. Iemand anders betaalde 14,5 euro voor één meloen. De stad kreeg een officiële klacht binnen van een man die 17 euro betaalde voor twee ananassen.

Met de extra controles wil de stad nagaan of marktkramers hun prijzen wel correct afficheren. Volgens schepen van markten Erik Vanderheiden (CD&V) gaat het om één fruitkraam dat de goede naam van de markt bezoedelt. Hij raadt aan steeds alert te zijn: "Veel mensen laten zich blijkbaar misleiden. Sommige prijzen staan per kilo aangeduid, andere marktkramers verkopen per stuk. Vraag gerust nog eens extra naar de prijs." Veel mensen die zich bekocht voelen, durven soms achteraf niet meer op de marktkramer af te stappen.

Eventuele klachten kunnen per e-mail worden gemeld via markten@leuven.be.