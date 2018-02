52-jarige man sterft in woningbrand in Schendelbeke Frank Eeckhout

20 februari 2018

04u44

Bron: eigen berichtgeving 4 In het Oost-Vlaamse Schendelbeke, een deelgemeente van Geraardsbergen, is deze nacht een 52-jarige man om het leven gekomen bij een woningbrand.

“Het vuur ontstond omstreeks 2.45 uur. Bij aankomst van onze brandweer sloegen de vlammen al door de ramen en het dak van de woning. Het duurde meer dan een uur voor ze de woning konden betreden. Daar troffen ze het lichaam van de bewoner aan”, laat burgemeester Guido De Padt (Open Vld) weten.

Ook de wagen van de bewoner, die voor de deur geparkeerd stond, ging in de vlammen op. In de aanpalende woning sliepen een grootmoeder uit Ninove en twee kinderen. Zij paste daar op de kinderen van haar dochter maar zij konden zich in veiligheid brengen. De woning liep wel brand- en waterschade op.

Een branddeskundige van parket Oudenaarde moet de oorzaak van de brand vaststellen.