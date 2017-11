500 nieuwe tips over Bende van Nijvel BJM

05u00 0 Belga Advocaat Jef Vermassen en procureur-generaal Christian De Valkeneer. In het onderzoek naar de Bende van Nijvel hebben de speurders de voorbije maand 500 nieuwe tips gekregen. Dat zegt Christian De Valkeneer, de procureur-generaal van Luik die het onderzoek naar de Bende van Nijvel leidt.

«Het is nu belangrijk om de nuttige tips van de rest te onderscheiden.» Sinds het nieuws vorige maand uitlekte dat ex-rijkswachter Christiaan Bonkoffsky enkele dagen voor zijn dood aan zijn broer opbiechtte dat hij deel uitmaakte van de Bende van ­Nijvel wordt de speurderscel bedolven onder de tips.

Dinsdag zei strafpleiter Jef Vermassen op een druk ­bij­gewoond debat in Brussel dat hij een anonieme brief kreeg van een ­ ex-rijkswachter met nieuwe info. ­Volgens de man mochten hij en zijn collega’s in 1985 na de overvallen op de Delhaizes in Eigenbrakel en Overijse de achtervolging niet inzetten met hun Porsches. «Die info zit in het dossier en is onderzocht», zegt De Valkeneer. Dat blijkt te kloppen. ­Onder andere de Franstalige krant ‘La Dernière Heure’ besteedde er een maand geleden al aandacht aan.

Het blijft onduidelijk wat we moeten geloven van die informatie. «Want anderen in het dossier spreken dan weer flagrant tegen dat ze van hogerhand niet in actie mochten komen», zegt De Valkeneer. Die wil geen polemiek, maar gaf toch een voorzichtige sneer. «Meester Vermassen had die zogezegde nieuwe informatie alvast niet op voorhand bij ons afgetoetst. Hij weet ons nochtans wonen.» Jef ­Vermassen verzekerde gisteren de stapel tips die hij al kreeg meteen door te spelen aan de speurders.