500 kilogram vlees in sporttassen ontdekt in bestelwagen uit Roemenië

zónder frigo op Waalse snelweg Chauffeur en drie passagiers waren op weg naar Londen HA

25 maart 2018

11u28

Bron: Sudinfo 23 Het gesjoemel bij Veviba is nauwelijks verteerd, of een nieuw vleesschandaal belandt op ons bord. Gisteren werd bij een politiecontrole in het Luikse Awans een bestelwagen uit Roemenië tegengehouden met 500 kilogram vlees aan boord. In het voertuig was geen koelruimte. Het vlees zat verpakt in koffers, sportzakken en plastic tassen en was bestemd voor restaurants in Londen, meldt Sudinfo.

Een patrouille van de snelwegpolitie had het busje uit Roemenië gisterenochtend rond 10 uur tegengehouden met het vermoeden dat het voertuig te zwaar geladen was. Het giswerk van de agenten klopte, maar wat ze in de bestelwagen aantroffen, tart alle verbeelding. De patrouille ontdekte vijfhonderd kilogram vlees in de laadruimte. Volgens de Franstalige krant hadden de chauffeur en drie Roemeense passagiers Londen als eindbestemming en zou het vlees daar in restaurants geserveerd worden. Het voertuig was niet uitgerust met een frigo. Verschillende soorten vlees waren eenvoudigweg opgeborgen in koffers, plastic zakken en sporttassen.

Volgens Sudinfo heeft het Federaal Voedselagentschap FAVV de zaak overgedragen aan de Britse autoriteiten, ondanks dat het vlees op Belgisch grondgebied in beslag werd genomen. De bestuurder kreeg wel meteen een boete omdat de bestelwagen overbeladen was. Nog volgens Sudinfo was het parket van Luik niet op de hoogte van de vondst, omdat in dergelijke situaties normaal gesproken het agentschap voor de voedselveiligheid tussenbeide komt.