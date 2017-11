500 gezinnen zitten twee uur zonder elektriciteit in Brugge Bart Boterman

20u57

Bron: eigen berichtgeving 10 Thinkstock Illustratiefoto Ongeveer 500 gezinnen in Brugge, Sint-Kruis, Sint-Jozef en Koolkerke hebben bijna twee uur zonder stroom gezeten. Een kortsluiting in een ondergrondse kabel bleek de boosdoener.

Omstreeks 21.20 uur was er terug stroom. "Boosdoener was een kortsluiting in een ondergrondse kabel. Er werd via andere leidingen omgeschakeld zodat er binnen een kleine twee uur opnieuw stroom was. Morgen zal een ploeg de getroffen leiding herstellen", zegt Gerry Van Gasse van Eandis.