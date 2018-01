500 euro onbelast bijverdienen gaat voorlopig niet door: Franstalige Brusselaars roepen belangenconflict in TT

19 januari 2018

15u02

Bron: Belga 14 Het parlement van Franstalige Brusselaars of Cocof heeft een belangenconflict ingeroepen tegen het wetsontwerp over het onbelast bijklussen. De bespreking van de maatregel in de Kamer verdwijnt daardoor nu zestig dagen in de koelkast.

Het wetsontwerp dat toelaat om tot 500 euro per maand onbelast bij te klussen, een paradepaardje van Open Vld uit het Zomerakkoord, was zeer tegen de zin van de Franse gemeenschap en de Cocof. Dat laatste orgaan heeft nu beslist een belangenconflict in te roepen tegen het wetsontwerp.

De Franstalige Brusselaars zetten het licht vanmiddag op groen. PS, DéFI, cdH en PTB kondigden de motie zonder al te veel problemen goed, Ecolo aarzelde wat over de strategie maar stemde uiteindelijk ook voor. MR, federaal in de regering, stemde tegen.

De verdere bespreking van het wetsontwerp wordt nu voor zestig dagen lang stilgelegd. In die periode moeten het federale niveau en de gewesten in onderling overleg tot een oplossing proberen te komen.

Demotte tevreden

Rudy Demotte, de minister-president van de Franse gemeenschap, is blij dat Cocof het belangenconflict inriep. Hij vindt dat het federale niveau - met bevoegd minister Maggie De Block op kop - het initatief moet nemen om "écht overleg" op te starten over het onbelast bijverdienen. De stemming in de Cocof was volgens Demotte dan ook vooral "een signaal van de ontevredenheid van de Franstalige Brusselaars over de werkwijze van de federale regering".

Hij verwacht nu dat minister voor Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) de eerste stap zet en een consultatie opstart met de gewesten. In plaats van minimum drie weken krijgen de gewesten en het federale niveau nu zestig dagen de tijd om tot een compromis te komen. "Wij blijven uiteraard beschikbaar en vragen dat zo'n overleg wordt opgestart", besluit Demotte.

De Block: "Einde van overleg"

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block vindt het belangenconflict bijzonder jammer. De Franstaligen "maken hiermee een einde aan het overleg", vindt de Open Vld-minister. Het onbelast bijverdienen tot 500 euro per maand ligt haar partij nauw aan het hart.

De Block vindt dat de Franstalige Brusselaars het lopende overleg hiermee opblazen. "We zouden pas over twee weken ten vroegste over het wetsontwerp stemmen, wat nog tijd genoeg liet voor overleg", zegt ze. De minister is ook verbaasd dat de tegenstanders "na één maand en meerdere vergaderingen geen enkel concreet voorstel hebben geformuleerd".

De Block is verbaasd dat de tegenstanders 'na één maand en meerdere vergaderingen geen enkel concreet voorstel hebben geformuleerd'

De Open Vld-minister deed vanochtend nog een laatste poging om het overleg te redden, nadat een werkgroepvergadering tussen de federale regering, de Franse gemeenschap en de Cocof maandag al spaak liep. Die werkgroep werd eind vorig jaar in het leven geroepen op vraag van de deelstaten.

Hobbelig parcours

Het onbelast bijverdienen legde federaal al een hele weg af. De maatregel was in eerste instantie gekoppeld aan de effectentaks en de hervorming van de vennootschapsbelasting in één relancewet, maar de drie dossiers werden voor het kerstreces gesplitst. Enkel de hervormde vennootschapsbelasting, die N-VA nauw aan het hart ligt, kreeg nog voor het verlof groen licht in de Kamer.

De effectentaks rondde deze week wel de kaap van de Kamercommissie, maar een overleg tussen de federale regering en vertegenwoordigers van de Franse gemeenschap en de Cocof begin deze week leverde geen doorbraak op. Het belangenconflict geeft de instanties nu zestig dagen de tijd om opnieuw op zoek te gaan naar een compromis.

Muyters: "Zwaar teleurgesteld"

Ook Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) is niet te spreken over het belangenconflict. "Ik ben zwaar teleurgesteld dat de sportsector het slachtoffer is van dit politiek communautaire spel", zegt Muyters in een reactie aan Belga.

"We hebben een voorstel uitgewerkt waardoor we een oplossing bieden voor de vele geëngageerde trainers, coaches, scheidsrechters, juryleden... Ons voorstel voor sport werd breed gedragen en door niemand ter discussie gesteld. Door de kar te overladen en het politieke spel dat daarop volgde, zijn de vele geëngageerde mensen uit de sportsector onterechte slachtoffers", klinkt het.

'Ik ben zwaar teleurgesteld dat de sportsector het slachtoffer is van dit politiek communautaire spel' Vlaams minister Philippe Muyters

Volgens de N-VA-minister wil iedereen in de sportwereld met het systeem aan de slag. "Na het uitstel naar februari 2018 is dit een nieuwe klap voor de sportsector", aldus Muyters. Hij vraagt daarom om het systeem al te laten ingaan voor de sport. "Ik herhaal met klem mijn vraag: laat het systeem ingaan voor sport, en bekijk dan nadien eventuele uitbreidingen", klinkt het.

Unizo: "Misbruiken wegwerken"

En ook het middenveld trok aan de alarmbel over de toekomst van de sociale zekerheid. Ondernemersorganisaties NSZ en Unizo vreesden voor oneerlijke concurrentie. De zestig dagen uitstel kunnen volgens Unizo best gebruikt worden om "misbruiken" uit het wetsontwerp te halen.

"We stellen vast dat er deze week in de Kamer een amendement is ingediend voor de zorgsector. Maar de ongewenste effecten voor het ondernemerschap zijn nog niet aangepakt", hekelt Danny Van Assche van Unizo.

In het regeringsvoorstel zouden werknemers in een viervijfdestelsel en gepensioneerden vanaf 20 februari 2018 500 euro per maand onbelast kunnen bijverdienen met klusjes in en om de woning. Unizo vindt dat die klusjes zouden moeten beperkt blijven tot een vriendendienst. Daarnaast zou het ook moeten verboden worden om activiteiten te doen in het verlengde van zijn beroepsactiviteit. "Anders gaat men zijn eigen werkgever beconcurreren", zegt Van Assche.

Amper een jaar geleden werd wetgeving rond de deeleconomie goedgekeurd, die nu helemaal van tafel wordt geveegd. Alle drempels vallen weg. Danny Van Assche, Unizo

Concurrentie

De Unizo-topman heeft het nog moeilijker met het onbelast bijverdienen via erkende deelplatformen. "Amper een jaar geleden werd wetgeving rond de deeleconomie goedgekeurd, die nu helemaal van tafel wordt geveegd. Alle drempels vallen weg, zelfs de beperking van 500 euro per maand", stelt Van Assche vast. Voor deelplatformen geldt enkel de drempel van onbelast bijverdienen tot 6.000 euro per jaar, wat volgens Unizo deloyale concurrentie zal aanmoedigen.

"We vrezen dat sommige bedrijven (zoals Deliveroo, red.) zo'n deelplatform zullen gebruiken om hun hele bedrijfsmodel in onder te brengen. Dan wordt het voor een traditioneel koeriersbedrijf wel heel moeilijk concurreren".

Oprichter deelplatform: "Meer jobs"

Listminut is een deelplatform voor klusjes, dat reeds erkend is en dus gebruik zou kunnen maken van de wet op het onbelast bijverdienen. Mede-oprichter Christoph Kalbfleisch betreurt vandaag dat er uitstel dreigt. "Listminut heeft in België momenteel zo'n 100.000 gebruikers en 4.000 à 5.000 aanbieders van klusjes. Sommige van die aanbieders willen hun activiteit verder uitbouwen, maar vinden de fiscale drempels nog te hoog", klinkt het.

Inkomsten uit deelplatformen worden momenteel aan 10 procent belast, maar volgens Kalbfleisch weegt de administratieve rompslomp voor de overheid niet op tegen de inkomsten. "Door minder te belasten, creëert men extra jobs, wat de overheid uiteindelijk meer zou opbrengen".