500 euro boete voor eigenaars die graffiti niet verwijderen in Sint-Lambrechts-Woluwe kv

10 april 2018

16u37

Bron: Belga 2 Woningeigenaars in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe die graffiti niet verwijderen van hun gevel, zullen een boete van 500 euro per maand opgelegd krijgen. Dat laat de communicatiedienst van de gemeente vandaag weten.

Inwoners kunnen graffiti op kosten van de gemeente laten verwijderen. Wanneer een gemeenteambtenaar een tag of graffiti opmerkt die zichtbaar is voor voorbijgangers, ontvangt de eigenaar van het gebouw een aangetekende brief met de melding dat hij het spuitwerk gratis kan laten verwijderen. Hij of zij moet daarvoor binnen de drie maanden een aanvraag indienen.

Te weinig mensen maken daar echter gebruik van, wat volgens de gemeente nefast is voor het uitzicht van de publieke ruimte. Daarom zullen boetes opgelegd worden wanneer na drie maanden nog geen vervolg gegeven is aan de oproep om de graffiti te laten verwijderen. De eigenaar zal elke maand 500 euro moeten betalen tot hij stappen onderneemt om zijn gevel te laten schoonmaken.

Gemeenschapswachten voeren wijk per wijk controles uit. De voorbije weken namen ze de wijk Georges Henri onder de loep.